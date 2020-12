Governo: Conte incontra delegazione di "Equologica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro è stato, inoltre, l'occasione per "rappresentare le difficoltà economiche e sociali di tanti e tante cittadini e cittadine, con particolare riguardo alle urgenti questioni sociali, a partire dalla ripresa della discussione sul salario minimo, sul reddito universale e per una legge sulla rappresentanza del lavoro. Abbiamo voluto porre anche il bisogno di affrontare i problemi che stanno vivendo il mondo della cultura attraverso coraggiose riforme di sistema che garantiscano continuità di reddito ad un settore tragicamente colpito dall'epidemia", sottolineano i rappresentanti della delegazione. E ancora non sono mancati accenni ai problemi della scuola, della formazione e della ricerca che devono trovare nel Pnrr risposte chiare e avanzate: "Abbiamo quindi ribadito l'urgenza - spiegano gli esponenti di Equologica - di una riforma del fisco capace di redistribuire la ricchezza ed affermare un più netto principio di progressività, capace di far contribuire anche chi ha accumulato giganteschi patrimoni finanziari o immobiliari, una riforma che dovrà anche avere una netta propensione a premiare le scelte di produzione e consumo ecologiche (fiscalità green)". La delegazione di Equologica si è impegnata a far avere nei prossimi giorni al presidente del Consiglio un documento di dettaglio, nella convinzione che "questo momento difficile, anche dal punto di vista politico, vada superato attraverso un dibattito nel merito, che rifugga le strumentalità e l'autoreferenzialità, e ambisca invece a trovare soluzioni capaci di lasciare un segno positivo di cambiamento, mettendo al centro una progettualità politica fondata sul dialogo tra istituzioni a tutti i livelli e paese reale: è questa la direzione in cui Equologica intende lavorare nei prossimi mesi, continuando a confrontarsi con il presidente del Consiglio". (Com)