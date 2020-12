Brasile: Energia, Bolsonaro approva risoluzione che favorisce micro-generazione distribuita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente esecutivo dell'Associazione brasiliana per l'energia solare fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia "le nuove linee guida favoriscono il consumatore e aprono la strada a nuove politiche pubbliche volte alla generazione distribuita in Brasile, soprattutto per la fonte solare fotovoltaico". "La generazione distribuita di solare fotovoltaico apporta ai brasiliani importanti vantaggi economici, sociali, ambientali, elettrici, energetici e strategici. Fornisce attrazione di investimenti, generazione di posti di lavoro e reddito, aumento delle entrate pubbliche, diversificazione della matrice elettrica, riduzione delle emissioni di inquinanti e gas serra, tra molti altri ", ha affermato Sauaia. (Brb)