Bolivia: municipali 2021, ex presidente del Senato Eva Copa si candida fuori dal Mas 

- L'ex presidente del Senato della Bolivia, Eva Copa, ha annunciato oggi la sua uscita dal Movimento politico al socialismo (Mas-Ipsp) per candidarsi con un altro partito alla carica di sindaco di El Alto nelle prossime elezioni municipali del 2021. Si è concretizzata in questo modo una clamorosa spaccatura nello schieramento al governo che perde una delle sue figure principali. Eva Copa, come presidente del Senato durante il governo ad interim di Jeanine Anez, ha infatti svolto un ruolo di primo piano a capo dell'unico organo istituzionale rimasto sotto il controllo del Mas. La scelta di Copa è maturata dopo che i vertici del partito avevano deciso per la poltrona di sindaco di El Alto la candidatura di Zacarias Maquera, candidatura considerata come un'imposizione da parte delle organizzazioni sociali che costituiscono la base del Mas e che affermano che è stata ignorata in questo modo la volontà della maggioranza che parteggiava per la candidatura di Eva Copa. "C'è bisogno di rinnovamento, che il Mas tragga le sue conclusioni" ha dichiarato Copa al margine dell'annuncio della sua uscita dal partito guidato dall'ex presidente Evo Morales e della sua candidatura per lo schieramento "Jallalla La Paz". "E' una decisione difficile perché il Mas è dove sono cresciuta ma bisogna farsi strada, ha aggiunto, denunciando che nel suo vecchio partito "prevale ancora il machismo". (segue) (Abu)