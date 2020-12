Bolivia: municipali 2021, ex presidente del Senato Eva Copa si candida fuori dal Mas  (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto delle basi del partito contro il ritorno a pratiche che erano diventate consuetudinarie durante il governo dell'ex presidente Morales, alla guida della Bolivia ininterrottamente dal 2006 al 2019, era già stato preannunciato durante la campagna elettorale che ha portato alla vittoria dell'attuale presidente, Luis Arce. Era stato l'attuale vice presidente David Choquehuanca ad affermare che un eventuale futuro governo del Mas in Bolivia non avrebbe dovuto essere composto da uomini del gabinetto dell'ex presidente Morales. "Il nostro popolo ci sta chiedendo questo, ci dev'essere un rinnovamento, daremo una possibilità ai giovani" aveva dichiarato Choquehuanca, secondo il quale "le organizzazioni sociali, gli stessi contadini e gli operai ci chiedono che gli ex ministri non tornino perché c'era prepotenza". (segue) (Abu)