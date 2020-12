Uganda: muore investita dalla polizia la guardia del corpo del candidato Bobi Wine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' polemica in Uganda per la morte di Francis Senteza, una delle guardie del corpo del candidato alla presidenza e leader di opposizione Robert Kyagulanyi (noto come Bobi Wine), che ne denuncia la "deliberata uccisione" da parte della polizia. In un tweet pubblicato questa sera, Bobi Wine annuncia "l'omicidio di un membro della mia squadra di sicurezza, Francis Senteza Kalibala", affermando che è stato "deliberatamente investito da un camion della polizia militare", di cui indica la targa, mentre stava prestando soccorso ad un giornalista rimasto ferito negli scontri di oggi. Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Kampala, l'uomo non è sopravvissuto alle ferite. Un altro giornalista è rimasto gravemente ferito negli scontri ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Bobi Wine ha pubblicato poi una serie di tweet in cui agenti di polizia vengono ripresi mentre picchiano violentemente un uomo a terra. Di recente l'oppositore, noto cantante ugandese e principale sfidante del presidente Yoweri Museveni al voto del 14 gennaio, è stato costretto a sospendere la sua campagna elettorale (poi ripresa) a seguito del ferimento di membri del suo team elettorale e dei danni riportati alla sua auto nell’ambito degli scontri che li hanno coinvolti a est di Kampala, nel sobborgo di Kayunga. In precedenza diverse persone erano rimaste ferite negli scontri tra le forze di sicurezza e i sostenitori di Bobi Wine, più volte arrestato in quanto considerato fortemente critico nei confronti di Museveni. (Res)