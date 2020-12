America Latina: incontro Cavallari (Iila)-ministro Esteri Ecuador, focus su agenda lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale dell'xOrganizzazione internazionale italo-latino americana (Iila), Antonella Cavallari, ha avuto oggi un incontro on line con il ministro degli Esteri dell'Ecuador Luis Gallegos Chiriboga. All'incontro, riferisce una nota, hanno partecipato anche l'ambasciatore dell'Ecuador in Italia Nelson Francisco Robelly Lozada e il direttore esecutivo dell'Iila, Gianandrea Rossi. L'occasione, si legge, è stata utile per presentare l'agenda di lavoro Iila e confrontarla con le priorità del governo ecuadoregno. Oltre all'auspicio che l'Ecuador possa partecipare al progetto "Città verdi", iniziativa con cui Iila intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, sono stati approfonditi i temi legati alla conservazione del patrimonio culturale, ipotizzando possibili seguiti concreti della conferenza del 20 ottobre scorso "Tecnologie per la protezione, messa in sicurezza e valorizzazione dei siti di rilevanza archeologica e museale", organizzata da Iila in collaborazione con Leonardo spa e Mibact, con la partecipazione del ministro Franceschini e, per l' Ecuador, della ministra di Cultura e Patrimonio, Angélica Arias Benavides. (segue) (Com)