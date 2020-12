Israele: prima delegazione marocchina a Tel Aviv dopo l'annuncio della normalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione diplomatica proveniente dal Marocco è arrivata in Israele, per la prima volta da quando i due Paesi hanno annunciato la normalizzazione delle relazioni diplomatiche. La delegazione, formata da tre persone, è atterrata ieri sera nello Stato ebraico per discutere della logistica necessaria alla riapertura dell’ufficio di collegamento marocchino a Tel Aviv, rimasto chiuso negli ultimi 20 anni dopo l’interruzione delle relazioni ufficiali tra i due Paesi. Scopo della visita, secondo quanto riferito da un “ufficiale israeliano” al quotidiano “Times of Israel”, sarebbe anche preparare il prossimo arrivo in Israele di una delegazione di alto livello, la cui data è ancora da definirsi ma che potrebbe aver luogo il mese prossimo. Nella giornata di oggi, inoltre, il ministro dell’Economia israeliano Amir Peretz ha avuto un colloquio con il ministro marocchino dell’Industria, del Commercio e delle Nuove tecnologie, Moulay Hafid Elalamy, per discutere della cooperazione economica fra i due Paesi. All’inizio dell’incontro, Peretz si è detto particolarmente “orgoglioso” di discutere con Elalamy, perché nato proprio in Marocco ed emigrato in Israele all’età di quattro anni. I due hanno concordato di istituire una squadra per sviluppare un piano di cooperazione, e di parlare nuovamente fra due settimane. (Res)