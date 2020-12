Milano: Giuseppe Petronzi nominato nuovo questore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Petronzi è stato nominato questore di Milano, dopo aver ricoperto lo stesso incarico per un anno a Trieste. Il dirigente generale di pubblica sicurezza prenderà il posto di Sergio Bracco, che dopo due anni in via Fatebenefratelli diventerà prefetto a Belluno. Petronzi, originario della provincia di Benevento, si è laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. Entrato in Polizia di Stato nel 1990, assume il suo primo incarico presso il Commissariato Centro di Torino, per poi essere assegnato alla Digos dove ha dapprima diretto la Sezione Informativa, poi la Sezione Antiterrorismo, divenendo Dirigente della Divisione dal 2004 al 2015. Esperto di terrorismo anche internazionale e movimenti antagonisti, ha preso parte ad importanti operazioni contro le Nuove Brigate Rosse e aggregati anarchici. Fortemente impegnato in attività di ordine pubblico, si è occupato tra l’altro della delicata questione dei No Tav in Val di Susa e di tifoserie violente. Nel 2006, è stato coordinatore del gruppo di lavoro intelligence per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Nel 2001, si è diplomato presso Fbi National Academy di Quantico - Virginia, Usa e in “Criminal Justice Education” all’Università della Virginia, perfezionando i suoi studi antiterrorismo presso New Scotland Yard. L’esperienza maturata in campo internazionale gli ha consentito di diventare, nel giugno 2014, capo della delegazione italiana per la cooperazione internazionale di polizia in occasione dei Mondiali di Calcio Fifa in Brasile e poi di trasferirsi a Washington, nel luglio 2015, in qualità di Esperto per la Sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia per conto della Direzione Centrale Polizia Criminale. Ha effettuato numerose docenze per Cepol (The European Union Agency for Law Enforcement Training). Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, dal 1° dicembre 2016 al 2018 ha ricoperto l’incarico di questore della Provincia di Vicenza. Nel gennaio 2019, è diventato questore della Provincia di Trieste. (Rem)