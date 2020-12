Maltempo: alberi caduti e strade allagate, oltre 150 interventi polizia locale Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 150 interventi della polizia locale, oggi, per i disagi legati alle forti raffiche di vento e intensi temporali che hanno interessato tutta la città. Gli agenti sono stati impegnati nelle procedure per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti o dalla caduta di rami e/o alberi con temporanea chiusura delle strade interessate, nella gestione della viabilità per agevolare il transito veicolare in mote zone della città, oltre che nel rilievo di incidenti stradali, in alcuni casi legati alla caduta di rami su veicoli in sosta o in transito che, finora, hanno portato al ferimento di due uomini , in via Stern e presso Lungotevere de Cenci, trasportati in ospedale, rispettivamente, in codice rosso e in codice azzurro. I principali interventi per allagamenti si sono registrati nel pomeriggio nelle vie Tiburtina, Nomentana, Prenestina, Portuense, Tintoretto, Collatina. Per caduta rami o di materiali vari, come parti di cornicione o intonaci, i maggiori interventi hanno riguardato le zone del centro, Prati, Parioli, Balduina, Salaria, Cassia, Tiburtina, Torrenova, Tor Bella Monaca, Pisana , Nomentana, Laurentina. (Rer)