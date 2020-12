Germania: i Verdi intendono ristrutturare le Ferrovie tedesche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora andassero al governo in Germania, i Verdi intendono proporre una massiccia ristrutturazione delle Ferrovie tedesche (Db), azienda statale, come “unico modo in cui la Germania può conseguire gli obiettivi di protezione del clima”. È quanto riferisce il settimanale “Die Zeit”, riassumendo il contenuto di un documento elaborato dal gruppo dei Verdi al Bundestag. Il testo dovrebbe essere discusso durante i colloqui per la formazione di un governo di coalizione a seguito delle elezioni federali che si terranno in Germania il 26 settembre 2021. Tra le proposte figurano la riattivazione di tratte dismesse, lo sviluppo dell'elettrificazione della rete ferroviaria, l'aumento del traffico merci e il collegamento con treni a lunga percorrenza tra tutte le metropoli della Germania. “Abbiamo bisogno ora di un'offensiva ferroviaria”, ha dichiarato Anton Hofreiter, capogruppo dei Verdi al Bundestag con Katrin Goering-Eckardt. In tale prospettiva, tutte le operazioni infrastrutturali di Db dovrebbero essere riunite in un'unica società, “al fine di evitare concorrenza inutile e perdite”. A seguito della separazione tra infrastruttura e trasporto, Db dovrebbe abbandonare l'attuale forma giuridica di società per azioni, divenendo un'istituzione di diritto pubblico non a scopo di lucro. (segue) (Geb)