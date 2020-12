Germania: i Verdi intendono ristrutturare le Ferrovie tedesche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, dovrebbe essere istituito un fondo per il finanziamento di stazioni e ferrovie. Per combattere contro il cambiamento climatico, i Verdi propongono dunque di trasferire su ferro il traffico automobilistico e aereo. A tale scopo, dovrebbe essere ampliata una rete di treni notturni a livello europeo come “alternativa attraente al volo”. Il governo federale dovrebbe poi intervenire nell'organizzazione de traffico ferroviario a lunga percorrenza, determinando quali città sono servite da quali treni e con quale frequenza al giorno. A tal fine, sarà creato un centro di coordinamento per il traffico ferroviario lunga percorrenza. (Geb)