America Latina: incontro Cavallari (Iila)-ministro Esteri Ecuador, focus su agenda lavoro (2)

- A proposito di patrimonio culturale, Cavallari ha ricordato che la mostra "Qhapaq Nan. Il grande cammino delle Ande" è stata già allestita presso il Museo delle Civiltà e del Lavoro, Muciv, e attende solo di poter essere inaugurata, prima mostra in Europa ad occuparsi di questo antico percorso attraverso i sei paesi andini, riconosciuto come patrimonio Unesco, che attraversa anche l'Ecuador, la cui istituzione competente per il "Cammino" ha offerto un aiuto alla sua realizzazione. Un evento che, ha convenuto il ministro, sarà opportuno valorizzare con apposite mostre anche nei paesi latino americani, obiettivo al quale Iila e i governi interessati potranno lavorare nei prossimi mesi, cominciando proprio dall' Ecuador. Il ministro Gallegos Chirboga ha espresso apprezzamento per i progetti di cooperazione realizzati dall'Iila ed ha ringraziato la segretaria generale per la recente donazione di materiale sanitario anti-Covid offerta al paese, infine ha evidenziato il proprio pieno accordo a realizzare azioni di contrasto al cambio climatico, che già sta colpendo in maniera evidente i produttori ecuadoregni di caffè e cacao. (Com)