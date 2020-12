Roma Capitale: Raggi a presidente Assemblea capitolina e capigruppo, apriamo tavolo confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur riconoscendo che "nei giorni scorsi due ordini del giorno approvati in Parlamento, con larga condivisione, hanno impegnato il governo ad affrontare il tema dei poteri per Roma Capitale", la sindaca ricorda come "nel 2020 non ci siano stati provvedimenti speciali per Roma, per quanto fossero stati richiesti e presentati come necessari, né la Legge di Bilancio ha visto al suo interno precipui impegni a favore della Capitale del Paese". "L'urgenza di un impegno forte, in primis delle forze politiche e sociali romane, è anche in considerazione del silenzio del Parlamento in merito alle richieste che furono fatte nel corso dell'Assemblea Capitolina straordinaria del novembre 2019", sottolinea Raggi, secondo la quale "dobbiamo esigere, con ancor più risolutezza, poteri e risorse per Roma Capitale, nell'intento di avviare un percorso di rilancio le cui tappe siano in primo luogo il Recovery Fund, quindi il prossimo Giubileo del 2025 e, infine, la chance offerta da Expo 2030, per il quale la nostra città si è già candidata". (segue) (Com)