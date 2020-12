Argentina: Covid-19, al via domani campagna di vaccinazione con Sputnik-V (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le Forze Armate saranno chiamate a collaborare nella logistica del programma e nella distribuzione del vaccino in tutto il territorio nazionale. "Metteremo a disposizione i nostri uomini le nostre strutture e i nostri mezzi per raggiungere la maggior parte degli argentini nel minor tempo possibile", ha detto il ministro della Difesa, Agustin Rossi. Personale medico militare sarà incaricato anche dell'applicazione in determinati casi, ha spiegato. Il ministro degli Interni, Wado De Pedro, da cui dipende l'anagrafe, ha precisato per parte sua che il suo dicastero si occuperà invece della "segmentazione della popolazione" e quindi di identificare e individuare i cittadini a cui dare priorità. In questo senso il ministro ha anticipato che la popolazione maggiore a 60 anni corrisponde a un totale di circa 8 milioni di argentini mentre sono 773 mila i lavoratori del settore della salute, 500 mila i membri delle forze armate e di sicurezza, e 2,8 milioni le persone affette da patologie pregresse. (segue) (Abu)