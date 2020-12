Covid: Asl Rm 5, domani a Palestrina le prime vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via domani mattina da Palestrina la campagna di vaccinazioni anti-Covid nella Asl Roma 5. I primi 48 ad essere vaccinati andranno a comporre le squadre dei vaccinatori. La Asl Roma 5 "ha identificato, anche su indicazioni regionali, le categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali: operatori sanitari e socio sanitari, sia pubblici che privati e i residenti e gli operatori delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e delle strutture socio assistenziali oltre alle altre strutture sanitarie private presenti sul territorio, che hanno un rischio più elevato di essere esposti all'infezione da Covid-19 e di trasmetterla. Con l'aumento delle dosi di vaccino si inizierà la vaccinazione anche per altre categorie di popolazione: persone fragili di età avanzata e quelle appartenenti a servizi essenziali quali forze dell'ordine, personale scolastico". (segue) (Com)