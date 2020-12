Argentina: legalizzazione aborto, atteso per domani secondo passaggio in Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza della votazione alla Camera, l'esito della votazione al Senato è incerto. Come già successo nel dibattito del 2018, alla Camera alta permane un lieve vantaggio del no e il rischio di una nuova sconfitta del fronte del sì è alto. La deputata della maggioranza Gabriela Cerruti, nell'ultimo intervento prima della votazione alla Camera dei deputati, aveva affermato che il paese è "di fronte ad un momento storico nel quale è possibile cambiare la visione che fonda il funzionamento del sistema sullo sfruttamento delle donne". "Se il parlamento approva la legge l'Argentina potrà lasciarsi alle spalle la strada della minaccia penale e della diseguaglianza e percorrere quella della giustizia sociale e dell'esercizio dei diritti", si legge nel testo della legge in discussione in parlamento. Alcuni deputati per parte loro avevano denunciato pressioni e minacce da parte di gruppi pro-vita. (segue) (Abu)