Mes: Castaldo (M5s), non ci interessano polemiche Renzi

- Il vice presidente del parlamento europeo ed esponente del Movimento 5 stelle, Fabio Massimo Castaldo, ha voluto ribadire con un messaggio su Twitter che "se Renzi ha proposte serie e costruttive" sul Recovery plan "le valuteremo con attenzione, come sempre. Se, invece, il tutto deve ridursi a ricatti sul Mes, strumento inutile e obsoleto, o peggio a lotte di potere, tali polemiche non ci interessano. L'Italia deve risollevarsi, non c’è tempo da perdere", ha concluso. (Rin)