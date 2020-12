Legalizzazione dell'aborto in Argentina, atteso per domani il secondo passaggio in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di legge sulla legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza (Ive) in Argentina verrà dibattuto in seconda lettura in Senato a partire da domani. Il testo è stato approvato nel primo passaggio alla Camera l'11 dicembre, con 131 voti a favore, 117 contrari e 6 astensioni. La legge Ive permette l'interruzione consentita della gravidanza fino alla quattordicesima settimana inclusa e prevede eccezioni oltre questo limite solo per i casi di violenza sessuale, di gestanti minori di 13 anni o in pericolo di vita. Se approvata la legge, il sistema sanitario, sia pubblico che privato, sarà obbligato a dare corso gratuitamente alla richiesta di aborto entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda. Consentita l'obiezione di coscienza da parte del medico che dovrà comunque farsi garante della realizzazione della pratica. Il provvedimento è accompagnato da un secondo progetto, denominato "Programma dei mille giorni", che punta alla tutela delle donne che scelgono invece di portare avanti la gravidanza "rafforzando le cure integrali della donna durante la gestazione e dei suoi figli durante i primi anni di vita".A differenza della votazione alla Camera, l'esito della votazione al Senato è incerto. Come già successo nel dibattito del 2018, alla Camera alta permane un lieve vantaggio del no e il rischio di una nuova sconfitta del fronte del sì è alto. La deputata della maggioranza Gabriela Cerruti, nell'ultimo intervento prima della votazione alla Camera dei deputati, aveva affermato che il paese è "di fronte ad un momento storico nel quale è possibile cambiare la visione che fonda il funzionamento del sistema sullo sfruttamento delle donne". "Se il parlamento approva la legge l'Argentina potrà lasciarsi alle spalle la strada della minaccia penale e della diseguaglianza e percorrere quella della giustizia sociale e dell'esercizio dei diritti", si legge nel testo della legge in discussione in parlamento. Alcuni deputati per parte loro avevano denunciato pressioni e minacce da parte di gruppi pro-vita.La Conferenza episcopale argentina (Cea) ha ribadito la sua posizione contraria alla legge, sottolineando che il Paese ha altre urgenze. "Nell'attuale contesto eccezionale della pandemia non possiamo nascondere il nostro dolore di fronte all'imminente dibattito del progetto di legge sull'aborto", ha affermato il vescovo Oscar Ojea, durante l'omelia nella messa celebrata domenica dalla commissione esecutiva della Cea nella basilica di Lujan. Accompagnato dal vescovo primate dell'Argentina, il cardinale Mario Poli, Ojea ha affermato che la Chiesa ritiene "inopportuno" il dibattito di questa legge nel contesto di "una crisi eccezionalmente grave e complessa" che richiede di "porre le migliori energie nel risolvere i problemi". Il vescovo ha quindi rivolto un appello ai senatori "a riflettere serenamente" e "a non rinnegare le loro convinzioni più profonde".Il dibattito sulla legge per l'aborto sicuro e gratuito ha preso piede in Argentina grazie alla comparsa negli ultimi anni di un forte movimento di rivendicazione dei diritti delle donne dapprima con l'iniziativa "Non una di meno", contro la violenza di genere e il femminicidio, ed esteso poi all'intero campo dei diritti riproduttivi e della parità di genere con la nascita della Campagna per l'aborto legale sicuro e gratuito (Ile). Ad agosto del 2018 il Senato argentino aveva respinto in seconda lettura un progetto di legge. Il testo, dopo l'approvazione alla Camera in una storica seduta, era poi stato bocciato in seconda lettura con 38 voti contrari e 31 a favore. La discussione, autorizzata con un gesto non scontato dall'ex presidente Mauricio Macri, aveva evidenziato alcuni "punti deboli" nel testo, come questioni di incostituzionalità e di regolamentazione che hanno alla fine catalizzato i "no" dei parlamentari più indecisi. I senatori che hanno difeso la legge di depenalizzazione dell'aborto si erano tuttavia mostrati convinti che la legalizzazione in Argentina fosse ormai una questione di tempo. "I giovani chiedono di essere ascoltati", aveva dichiarato nel corso del suo intervento, uno dei più attesi, l'ex presidente ed allora senatrice Cristina Fernandez de Kirchner, oggi vicepresidente del governo Fernandez. (Abu)