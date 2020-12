Elezioni Usa: l'istituto Rasmussen cita Stalin e invita Pence a sovvertire il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di sondaggi Rasmussen, ha citato il leader sovietico Joseph Stalin in un thread su Twitter, per suggerire al vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence di ribaltare i risultati delle elezioni. "Coloro che hanno votato non decidono nulla. Chi conta i voti decide tutto", ha twittato Rasmussen, che è vicino al Partito repubblicano, prima di passare a delineare uno scenario in cui Pence si rifiuta di certificare i risultati negli Stati altalenanti. "Nulla impedisce a Pence, sotto l'autorità (plenaria e inappellabile) che gli è stata conferita come Presidente del Senato, di rifiutare di aprire e contare i certificati dei sei Stati contesi". Molti sostenitori del presidente Trump hanno argomentato in modo simile dicendo che Pence, in qualità di presidente del Senato, ha il potere di respingere i risultati del Collegio Elettorale. Tuttavia, la teoria si basa su una lettura errata delle leggi Usa, secondo la "Washington Post". Per quanto riguarda la citazione attribuita a Stalin, spesso invocata come monito contro il totalitarismo, non è certo che sia stata effettivamente pronunciata dal leader sovietico. (Nys)