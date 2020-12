Roma: Pd Campidoglio e presidenti Municipi centrosinistra chiedono proroga su tempi bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione del bilancio, l'atto politico più importante di un ente, viene compresso in una discussione di pochissimi giorni. Per questo il gruppo del Pd capitolino insieme ai Municipi guidati dal centrosinistra chiede una proroga dei tempi per una valutazione più approfondita delle previsioni di spesa del 2021". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e i presidenti del I, II, III e VIII municipio Alfonsi, Del Bello, Caudo e Ciaccheri. "L'anno prossimo - aggiungono - sarà un anno molto importante: si celebrerà il 150º anniversario della Capitale d'Italia e si andrà, finalmente, alle nuove elezioni cittadine. Chiedere, come fa spesso la sindaca, dignità per Roma vuol dire anche riconoscerla ai propri cittadini ed ai loro rappresentanti affinché gli impegni siano il più possibile coerenti con i bisogni e le urgenze della città. I 10 giorni concessi ai Municipi - quando, tra l'altro, ancora non sono stati approvati né il bilancio consolidato né il piano di razionalizzazione delle spese - appaiono come uno schiaffo anche al decentramento di cui tanto si parla ma per il quale poco o nulla si fa davvero". (Com)