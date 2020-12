Roma: liti tra avventori e violazione norme anti covid, chiuso locale a piazza Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo pomeriggio, i carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno notificato un provvedimento di sospensione dell’attività per 5 giorni ai gestori di un bar di piazza Bologna, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Il decreto di chiusura scaturisce a seguito delle diverse segnalazioni dei carabinieri che hanno accertato, nei mesi scorsi, la presenza nel locale di numerosi soggetti con precedenti penali e di polizia, oltre al fatto che il bar è stato teatro di episodi di liti tra avventori e schiamazzi legati alla movida, con urla, musica ad alto volume e rumori molesti fino a tarda notte. Il locale, inoltre, per tali episodi era stato anche sanzionato dai carabinieri della compagnia Roma Parioli per aver violato le normative anti-Covid e l’ordinanza della Regione Lazio. Su proposta dei carabinieri della compagnia Roma Parioli, il decreto di chiusura è stato firmato dal Questore di Roma e notificato dai carabinieri questo pomeriggio ai gestori del locale. (Rer)