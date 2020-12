Recovery, Renzi: "Da Conte un piano deludente, senza accordo Italia viva lascia il governo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diamo con grande trasparenza il numero dei vaccinati ogni giorni e diamo un certificato, un lasciapassare" a chi si è vaccinato, "anche a chi preso il Covid e ha gli anticorpi". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa in Senato per illustrare i progetti del partito per il Recovery plan. Secondo l'ex premier, il piano europeo di aiuti "è il progetto più importante nella storia del nostro Paese: è la più rilevante operazione di investimenti sul nostro Paese, per cui dobbiamo dire grazie all’Europa". A questo proposito, Renzi ha chiarito che "il governo ha riconosciuto la fondatezza delle nostre critiche e si è aperto ad una discussione di merito". Mercoledì, ha aggiunto l'ex capo del governo, il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri "riceverà una delegazione di Iv che presenterà 61 punti su cui non siamo d’accordo ed inseriti nel Recovery plan"."Formuliamo una proposta al presidente del Consiglio - ha spiegato il leader di Iv - dobbiamo partire da quattro voci, ovvero cultura, infrastrutture, ambiente ed opportunità. Il filo rosso che le lega è invece il lavoro". Sul piano italiano per il Recovery fund "chiediamo al governo di cambiare passo e fare un salto di qualità perché allo stato" il testo elaborato "è molto deludente", ha aggiunto Renzi. "Non possiamo perdere questa occasione", ha continuato l'ex premier. Parlando della tenuta dell'esecutivo, il leader di Iv ha spiegato che se ci sarà un accordo nella maggioranza "bene", e dunque si andrà avanti, se non ci sarà "è evidente che faranno senza di noi" e quindi "le nostre ministre si dimetteranno". Se Conte "non vorrà parlare di contenuti e riterrà superfluo il contributo di Iv, ne prenderemo atto", ha concluso l'ex premier. (Rin)