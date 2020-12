Venezuela: comunità Pemon denuncia condizioni prigionieri politici indigeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità indigena Pemon del Venezuela ha pubblicato un comunicato in cui denuncia le condizioni di detenzione a cui sono sottoposti i prigionieri politici Pemon. In particolare, viene denunciata la situazione di Salvador Franco, della comunità di Kumarapakay, il quale verserebbe in gravi condizioni di salute. Lui e altri 12 indigeni, si legge nel comunicato, sono stati arrestati per un presunto assalto a installazioni militari, risalente al dicembre 2019. La comunità chiede all’alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, di fare appello allo stato venezuelano affinché ponga fine alla “violazione grave e sistematica dei diritti umani e del giusto processo”. (segue) (Vec)