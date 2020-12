© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non capisco perchè dopo tre anni non è stata ancora assegnata la delega ai servizi segreti", che è ancora in capo al presidente del Consiglio. Lo ha affermato il leader di Italia, Matteo Renzi, intervenendo nel corso di "Zapping" su Rai Radio1. "Conte scelga chi vuole ma dia quella delega velocemente", ha aggiunto ricordando i presidenti che in passato hanno ceduto la delega. (Rin)