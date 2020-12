Roma: Fd'I, ritirare bando su stabilimenti balneari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bando pubblicato in tutta fretta e nel pieno della crisi economica causata dal covid dalla direzione del municipio X relativo a 37 stabilimenti balneari e' il solito provvedimento spot dei grillini ma appare ancora più insensato della norma in quanto prevede un affidamento provvisorio di solo un anno e tempi strettissimi che ne rendono prevedibile l'annullamento". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e i consiglieri del X Municipio Pietro Malara capogruppo, Mariacristina Masi vicepresidente del Consiglio, Pierfrancesco Marchesi e Giuseppe De Martino. "Come segnalato dalla presidente di Fd'I Giorgia Meloni - aggiungono - i grillini ignorano inoltre il loro stesso provvedimento nazionale di proroga al 2033 delle concessioni balneari. Insomma il solito pastrocchio del quale rischiano di pagare le conseguenze i cittadini che dopo mesi di sofferenza vedono a rischio la stagione balneare in questo caos tra quasi certi contenziosi e tempi troppi stretti. La Raggi e la Di Pillo accolgano l'appello di Giorgia Meloni e ritirino in autotutela il bando prima di causare danni alla cittadinanza e alla stessa amministrazione". (Com)