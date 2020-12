Bolivia: promulgata Legge di bilancio 2021, previsti 4 miliardi di investimenti pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal) la Bolivia chiuderà il 2020 con una contrazione dell'8 per cento del prodotto interno lordo (pil) come effetto dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus sull'attività economica del paese. A incidere maggiormente sul calo dell'attività nel paese andino, segnala la Cepal, sarà non tanto il calo della domanda esterna quanto il calo delle importazioni, che ha avuto come unico beneficio un bilancio di conto corrente provvisoriamente positivo. Un impatto decisivo rileva la commissione dipendente dalle Nazioni Unite, è stato dato anche la crisi istituzionale, politica e sociale iniziata con la rinuncia dell'ex presidente Morales, l'insediamento del governo ad interim di Jeanine Anez, e la proroga di nuove elezioni ad ottobre di quest'anno. In questo contesto, secondo dati ufficiali le entrate fiscali si sono ridotte del 32 per cento. Per il 2021 la Cepal prevede un rimbalzo timido del pil fino a un +3 per cento, sottolineando che il potenziale della ripresa è limitato anche dalle scarse risorse dello Stato. (segue) (Brb)