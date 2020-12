Slovenia: Erjavec (DeSus), sostegno Smc necessario per sfiduciare governo Jansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario il sostegno del Partito di centro moderno (Smc) se vogliamo formare un nuovo governo in Slovenia: lo ha detto il leader del Partito dei pensionati (DeSus), Karl Erjavec, individuato come possibile nuovo premier del Paese dalla coalizione informale "Kul", creatasi in vista di un voto di sfiducia contro il governo guidato da Janez Jansa. L'ex ministro degli Esteri e della Difesa Erjavec, il cui partito ha lasciato nei giorni scorsi la coalizione del governo Jansa, ha quindi annunciato di aver invitato il partito Smc a negoziati prima del voto di sfiducia. "Questo è un partito che non condivide i valori dell'attuale governo sullo stato di diritto e sui principi costituzionali; è un partito liberale e mi aspetto che questa settimana sarà pronto a parlare di quali sono le possibilità di fermare l'anomalia in atto in questo Paese", ha detto Erjavec. L'opposizione slovena, che al suo interno annovera anche il Partito dei socialdemocratici, si è unita nella coalizione informale Arco costituzionale (in sloveno Kul). L'adesione dell'Smc a questa coalizione è decisiva per il buon esito della sfiducia costruttiva contro il governo Jansa. (Seb)