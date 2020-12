Infrastrutture: Renzi, non siamo noi a complottare ma M5s che dice no ad alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull’alta velocità non facciamo sconti a nessuno. L’unico vero attacco al governo lo ha fatto il Movimento cinque stelle non votando il parere sull’alta velocità". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa in Senato per illustrare i progetti del partito per il Recovery plan. "Non siamo noi a complottare contro il governo, ma è chi dice no all’alta velocità che complotta contro l’Italia", ha proseguito l'ex premier. (Rin)