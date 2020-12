Usa: Biden annuncia la futura “squadra digitale” della Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rivelato i nomi dei membri della “squadra digitale” della Casa Bianca, il cui compito - quando la nuova amministrazione entrerà in carica - sarà quello di mettere a punto e gestire una piattaforma online per la comunicazione istituzionale con i cittadini Usa. Lo riferisce il sito di approfondimento politico statunitense “The Hill”, precisando che del team digitale faranno parte 12 esponenti democratici che hanno già lavorato nella campagna di Biden per le elezioni del 3 novembre scorso, nel team di transizione o nel Comitato presidenziale inaugurale. Brendan Cohen, che ha operato come vicedirettore editoriale per la campagna elettorale, avrà il compito di gestire la piattaforma. Rob Flaherty, che attualmente è direttore digitale per il team di transizione, occuperà lo stesso ruolo alla Casa Bianca. Jonathan Hebert assumerà l’incarico di regista per le comunicazioni in video, Jaime Lopez quello di direttore della piattaforma, mentre Carahna Magwood lavorerà come direttore creativo. Maha Ghandour, che è attualmente responsabile delle partnership digitali nel Comitato inaugurale, lavorerà nella stessa posizione alla Casa Bianca. Abbey Pitzer avrà il ruolo di designer, Olivia Raisner quello di direttrice dei contenuti itineranti, Rebecca Rinkevich e Christian Tom saranno vicedirettori della strategia digitale e Cameron Trimble si occuperà delle attività volte a migliorare il coinvolgimento digitale (“digital engagement”). (segue) (Nys)