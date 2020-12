Usa: Biden annuncia la futura “squadra digitale” della Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comunicare in modo trasparente e onesto con il popolo americano è una delle responsabilità più importanti di un presidente", ha sottolineato Biden in una nota. "Questo team di esperti ha una vasta esperienza nella strategia digitale e contribuirà a mettere in comunicazione la Casa Bianca col popolo americano in modo moderno e innovativo", ha aggiunto. La vicepresidente eletta Kamala Harris ha invece evidenziato che l'amministrazione entrante sta costruendo una squadra "per parlare delle esperienze vissute da tutti gli americani". Secondo Harris, “con gran parte della nostra vita online, è fondamentale che gli sforzi digitali di questa amministrazione siano inclusivi ed estesi”. (Nys)