Germania: Covid, per il governo possibile proroga blocco generale oltre 10 gennaio

- In vigore in Germania dal 16 dicembre, il blocco generale per contenere la diffusione del coronavirus potrebbe essere prorogato oltre la scadenza del 10 gennaio. È quanto dichiarato dal capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “N-tv”. In particolare, Braun ha affermato che un allentamento delle restrizioni anticontagio a gennaio è “improbabile”. Braun ha quindi fatto riferimento alla videoconferenza che la cancelliera Angela Merkel terrà il 5 gennaio con i primi ministri dei Laender per valutare l'efficacia del lockdown e decidere gli sviluppi successivi. Durante i colloqui, ha previsto il capo di gabinetto della Cancelleria federale, “non saremo in grado di valutare tutto con precisione e dovremo quindi continuare il blocco generale”. Nella giornata di oggi, Braun, che è medico, ha personalmente vaccinato parte del personale dei policlinici universitari di Giessen e Marburg. (Geb)