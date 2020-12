Legge Bilancio: Taverna (M5s), grande intervento per rialzarci e ripartire più forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Senato Paola Taverna, del Movimento cinque stelle, afferma: "Continuiamo a lavorare perché non c’è tempo da perdere. Con la legge di Bilancio arrivata oggi al Senato - prosegue la parlamentare su Facebook - daremo al Paese una prospettiva per i prossimi tre anni: 40 miliardi di euro per sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori che faticano a superare questo momento di crisi sanitaria ed economica. Uomini e donne che in queste settimane e in questi mesi sono stati l’unico nostro pensiero". Per l'esponente del M5s, "nessuno deve essere lasciato da solo, nessuno deve rimanere indietro. In questi giorni siamo ad una svolta epocale. Tra l’arrivo del vaccino, i soldi che arriveranno dal Recovery fund e i soldi che stanziamo in legge di Bilancio per far ripartire il Paese possiamo dire di avere tutte gli strumenti per rialzarci e farlo più forti di prima. Il Parlamento e questo governo non si fermeranno fin quando all’orizzonte non vedremo quella quiete che arriva sempre dopo la tempesta. E quando sarà buon tempo - conclude Taverna - dovrà esserlo per tutti. Lavoriamo per questo". (Rin)