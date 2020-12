Roma: Zingaretti, Simona Sinopoli lascia grande vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La morte di Simona Sinopoli lascia un grande vuoto nel mondo dell’associazionismo della capitale e nella nostra comunità". Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Da sempre impegnata in difesa dei più deboli - aggiunge - ha lavorato con grande passione, preparazione e tenacia per l’associazione Arci Roma, combattendo tante battaglie in difesa degli ultimi. Con lei se ne va una grande donna. Ai suoi familiari, agli amici e colleghi, giunga la nostra vicinanza”.(Com)