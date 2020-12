© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano italiano per il Recovery fund "chiediamo al governo di cambiare passo e fare un salto di qualità perché allo stato" il testo elaborato "è molto deludente". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa in Senato per illustrare i progetti del partito per il Recovery plan. "Non possiamo perdere questa occasione", ha continuato l'ex premier. (Rin)