Israele: sindaco di Tel Aviv correrà alle elezioni con un nuovo partito progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Tel Aviv, Ron Huldai, rivelerà domani sera una nuova formazione politica progressista, con cui parteciperà alle prossime elezioni legislative di Israele, previste per il prossimo 23 marzo 2021. Lo rendono noto i media israeliani. “Centinaia di migliaia di israeliani sentono di non avere una casa politica in queste elezioni”, ha detto Huldai. "Restituiremo loro la speranza", ha proseguito il sindaco, secondo cui varie importanti figure pubbliche saranno disposte a seguirlo. Il deputato Boaz Toporovsky, del partito Yesh Atid, ha espresso "delusione" per il fatto che Huldai non sosterrà il leader dell'opposizione, Yair Lapid. "Per quanto tempo ancora le meteore del blocco di centro-sinistra continueranno a formare partiti falliti, invece di unirsi dietro lo Yesh Atid sotto la guida di Lapid?", ha scritto su Twitter. Il primo cittadino di Tel Aviv, 76 anni, ex generale dell’esercito, ricopre la carica di sindaco da 22 anni, ovvero dal 1998, come esponente del Partito laburista israeliano. (Res)