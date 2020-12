Mobilità: Calenda, dossier Legambiente su ciclabili conferma arretratezza Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non passa giorno ormai senza che uno studio, un'indagine, un rapporto mettano in luce le tante mancanze dell'Amministrazione comunale e gli annunci disattesi". Lo dichiara Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma. "Oggi è la volta del dossier di Legambiente - spiega - che parla apertamente di 'flop delle ciclabili' ma che soprattutto avvalora la tesi che noi sosteniamo da tempo: con buona pace dell'attuale prima cittadina, durante gli ultimi anni Roma si è fermata, arretrando sempre di più rispetto alle grandi città del resto d'Italia ma soprattutto alle altre capitali europee". (Com)