Calabria: Aiello-Ermellino (Misto), voto a febbraio? Democrazia a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate del gruppo Misto della Camera, Piera Aiello ed Alessandra Ermellino, in merito al voto in Calabria dichiarano: "Pare che anche il presidente della Calabria facente funzioni, Nino Spirlì, si stia ricredendo sull’opportunità di chiamare alle urne la popolazione calabrese il 14 febbraio prossimo. Una scelta irresponsabile - continuano le due parlamentari in una nota congiunta -, che rischia di pregiudicare la legalità del voto e di escludere dalla competizione elettorale movimenti e partiti non ancora rappresentati in Consiglio regionale. Ci chiediamo come mai, a differenza di quanto avvenuto nella tornata precedente, in cui le firme da raccogliere per le candidature delle liste sono state ridotte a un terzo del normale, si sia deciso di tornare al numero previsto in condizioni ordinarie e si sia stabilito come termine ultimo per la presentazione il 15 gennaio prossimo. E ci domandiamo anche se sia possibile organizzare una campagna elettorale efficace quando non ci si può spostare da Comune a Comune. Il tutto - osservano Aiello ed Ermellino - mentre la sanità calabrese è chiamata a una sfida decisiva, che dobbiamo pretendere sia accompagnata da una processo elettorale legittimo, trasparente e realmente democratico". (segue) (Com)