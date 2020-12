Calabria: Aiello-Ermellino (Misto), voto a febbraio? Democrazia a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aiello ed Ermellino, poi, proseguono: "Una preoccupazione, la nostra, che abbiamo manifestato il 18 dicembre anche al capo dello Stato, come garante supremo della Costituzione, e che è condivisa anche da una larga parte della società civile calabrese, da undici sindaci del cosentino - che hanno definito la decisione 'priva di logica e rispetto' - e dal coordinatore nazionale della segreteria del Partito democratico, Nicola Oddati, per il quale si tratta di un 'errore'. La data stabilita, inoltre, rischia di far cadere nel vuoto l’appello dei vescovi calabresi, che non più di una settimana fa hanno auspicato un cambio radicale nella politica regionale e il coinvolgimento attivo della cittadinanza alla sua formazione. Senza contare - concludono le due deputate del gruppo Misto - quanto sta emergendo rispetto a ciò che è accaduto attorno alle passate elezioni, in termini di voto di scambio politico-mafioso. Chiediamo con forza il rinvio della data delle elezioni, per garantire la tutela dei cittadini calabresi e lo svolgimento legale e democratico del voto". (Com)