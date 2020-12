Roma: Cucunato (Lega), bilancio di fine mandato arriva notte di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un bilancio inviato a Natale da discutere la notte dell'ultimo dell'anno. Il Municipio e il Campidoglio negano la partecipazione e il dibattito e violano i regolamenti, forse per nascondere il fallimento vergognoso della propria azione politica, impedendo a consiglieri e a cittadini una discussione democratica e una partecipazione attiva sul documento più importante dell'anno". Così il consigliere di Roma Capitale e capogruppo della Lega gruppo Salvini Premier del IX Municipio Eur Piero Cucunato. "Ancora una volta - aggiunge - il sindaco e la sua giunta fanno di tutto per nascondere i loro errori. Mettere la polvere e gli errori sotto il tappeto in modo che i cittadini non sappiano il malgoverno della città. Come mai si nega la partecipazione ai cittadini e perché si violano i regolamenti e la trasparenza amministrativa, negando alle opposizioni,la possibilità di fatto di preparare gli ordini del giorno è gli emendamenti nei tempi stabiliti e regolamentati dalla legge? Questo e l' ennesimo atto di forza e antidemocratico di una amministrazione che predicava onestà, trasparenza e rigore, ma di fatto elimina la partecipazione democratica del dibattito più importante, ovvero quello che riguarda il bilancio di un Municipio che contiene gli indirizzi di spesa e i capitoli di intervento. L'unica certezza è che comunque per il sindaco e il presidente del Municipio targato M5S, questo è l'ultimo atto di una commedia che i cittadini interromperanno con con le prossime elezioni, cancellando di fato la disastrosa esperienza del mandato del M5s, che ha Roma e all'Eur ha fatto danni incalcolabili che ricorderemo per i prossimi decenni".(Com)