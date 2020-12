Roma: Toti (Lega), sindaca e Giunta danno prova della loro incapacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio di un Municipio non è un biglietto di auguri ma sembra che la sindaca Raggi non ne veda la differenza se questo atto così fondamentale per l'esistenza in vita del Municipio stesso ci sia stato recapitato nella tarda serata del 24 dicembre". Così il consigliere della Lega del VII Municipio Sandro Toti. "Una data non scelta a caso - aggiunge- ma con mesta furbizia , giusta per impedire alle opposizioni di discuterne e proporre in tempi congrui osservazioni ed emendamenti. Ma tant'è e non è la prima volta in cui la sindaca e la sua Giunta danno prova della loro incapacità e della loro arroganza". (Com)