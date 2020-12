© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diamo con grande trasparenza il numero dei vaccinati ogni giorni e diamo un certificato, un lasciapassare" a chi si è vaccinato, "anche a chi preso il Covid e ha gli anticorpi". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa in Senato per illustrare i progetti del partito per il Recovery plan. (Rin)