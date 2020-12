Legge Bilancio: Ciriani (Fd'I), maggioranza fa a pezzi attività Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia a palazzo Madama, Luca Ciriani, ha segnalato che Fd'I "denuncia che il Senato non è stato messo nella condizione di discutere alcun punto della legge di Bilancio. E' una cosa gravissima di cui la maggioranza ne porta integralmente la responsabilità e tutto a 72 ore dall'esercizio provvisorio". Il parlamentare ha parlato, ai microfoni di RaiNews24, di "una maggioranza che ha perso troppo tempo in litigi, ricatti e compromessi tutti interni all'area di governo. Fratelli d'Italia farà valere le sue ragioni con tutti gli strumenti che il regolamento mette a disposizione. In commissione cercheremo di iniziare la discussione sugli emendamenti e sicuramente in Aula tutti i nostri senatori interverranno per denunciare quanto sta accadendo e che secondo noi è scandaloso. Questa maggioranza - ha concluso Ciriani - fa a pezzi l'attività del Parlamento, ed in particolare quella del Senato". (Rin)