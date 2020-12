Milano: Roggiani e Barberis (Pd), destra usa perfino la neve per campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se c'è qualcuno che deve chiedere scusa qui sono la destra e la Lega che, dopo aver speculato sulla morte del medico campano nei pressi della stazione centrale, adesso ricorrono alla neve per fare campagna elettorale. Devono essere del tutto a corto di argomenti se sono sono costretti a usare il meteo per accusare l'amministrazione comunale". Così in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani. "Ai più smemorati - prosegue - forse sfugge il ricordo della nevicata del 2006 quando l'allora giunta di centrodestra Moratti lasciò la città senza sale e sotto 40 cm di neve con enormi disagi per Milano e i milanesi. Il piano neve messo in campo dal Comune oggi sta funzionando e lo dimostrano i duecento mezzi spargisale e spazzaneve e gli ottocento spalatori messi in azione a partire da questa notte. Più che rendersi ridicoli con attacchi improvvisati alla giunta Sala si adoperino per porre rimedio all'incapacità manifesta e sotto gli occhi di tutti della giunta Fontana". "L'amministrazione - prosegue il capogruppo Pd Filippo Barberis - sta lavorando senza sosta con tutti i propri mezzi in campo per affrontare i disagi della nevicata. Perdonerà l'assessore Bolognini se i commenti social del Gran Visir dei Leoni da tastiera, senatore Salvini, irritano chi lavora a testa bassa da ore senza portare tra l'altro il benché minimo aiuto". (com)