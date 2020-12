Roma: presidente Municipio VIII, scomparsa Simona Sinopoli è dolore per tutta la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scomparsa di Simona Sinopoli lascia un dolore enorme per tutta la città". Così il Presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Liberare Roma, Amedeo Ciaccheri. "La presidente di Arci Roma - aggiunge - è stata un punto di riferimento per l'associazionismo e il volontariato, espressione di quella città del fare, lontana dalla ribalta mediatica ma presente nei territori e nei quartieri, li accanto alle persone e a sostegno dei bisogni emergenti nelle contraddizioni di una metropoli in espansione demografica non più solo fuori le mura ma fuori dal Gra. Simona ci mancherà, ma di certo a tutti noi sta l'onere e l'onore di replicare e riaffermare il suo impegno quotidiano". (Com)