Governo: Renzi, se c’è accordo si va avanti altrimenti faranno senza di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa in Senato per illustrare i progetti del partito per il Recovery plan ha spiegato che se ci sarà un accordo nella maggioranza "bene", e dunque si andrà avanti, se non ci sarà "è evidente che faranno senza di noi" e quindi "le nostre ministre si dimetteranno". Se Conte "non vorrà parlare di contenuti e riterrà superfluo il contributo di Iv, ne prenderemo atto", ha concluso l'ex premier. (Rin)