Roma: Bordoni (Lega), bilancio a Municipi la sera di Natale, arroganza Raggi

- "Il 24 dicembre in tarda serata è arrivato ai Municipi il bilancio da parte del Campidoglio. La data non è casuale ma è un pietoso artificio da parte della Raggi per impedire alle opposizioni di proporre in tempi ragionevoli osservazioni ed emendamenti". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "Un atto che cozza contro ogni principio di vera democrazia - aggiunge - specie se riguarda il bilancio di un Municipio che di fatto è fondamentale per la stessa vita dello stesso. E' un modo per calpestare i diritti dei Municipi. Altro che decentramento, questo è un chiaro segnale di accentramento. Purtroppo non è il primo segnale dell'arroganza di questa sindaca, speriamo che i cittadini romani riescano a liberarsi da questo incubo". (Com)