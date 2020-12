Recovery: Provenzano, mi auguro di tornare il prima possibile in Cdm per varare il piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro di tornare il prima possibile in Consiglio dei ministri per varare, per avviarci verso un piano che sia unico - sia del Next generation Eu che dei fondi strutturali, perché devono essere integrati in una logica complementare -, e che deve prevedere un protagonismo delle istituzioni locali in primo luogo, io dico i Comuni". Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nel corso del suo intervento al convegno "Next generation Eu e il Mezzogiorno". "Dobbiamo fare il prima possibile perché siamo in ritardo non solo con l’Europa, ma anche con l’Italia, a discutere dei progetti, anche se negli ultimi giorni la discussione c’è stata", ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo. (Rin)