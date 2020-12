Colombia: partito Farc denuncia uccisione di altri due ex combattenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 1 novembre almeno duemila militanti del partito si sono radunati nel centro di Bogotà dopo avere percorso 200 chilometri per protestare contro l’omicidio degli ex combattenti che hanno consegnato le armi nel quadro dell’accordo di pace. I manifestanti hanno iniziato la loro marcia verso la capitale lo scorso 21 ottobre dal municipio di Mesetas, nel dipartimento di Meta. Solo pochi giorni prima la capitale era stata teatro di un'altra protesta, che ha visto protagoniste le comunità indigene, giunte a Bogotà dal sud-ovest del paese per protestare, tra le altre cose, contro gli omicidi dei leader sociali e la violenza della forza pubblica. (segue) (Mec)