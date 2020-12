Colombia: partito Farc denuncia uccisione di altri due ex combattenti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, per parte sua, attribuisce ai dissidenti delle ex Farc la responsabilità degli omicidi dei guerriglieri che hanno lasciato la formazione armata. “Nel 78 per cento di questi omicidi c’è dietro una struttura che ordina l’omicidio e tra queste la principale è quella dei dissidenti delle Farc”, ha dichiarato il vice procuratore Martha Mancera in una dichiarazione rilasciata a inizio ottobre. Mancera ha aggiunto che ad oggi sono state emesse 32 sentenze di condanna, 20 casi sono in giudizio e sono stati eseguiti arresti di 105 presunti responsabili. “Questo dimostra che dietro questa violenza ci sono attività legate al narcoterrorismo”, ha commentato il presidente Ivan Duque presentando alla stampa i dati esposti dalla procura. (segue) (Mec)