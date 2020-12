Credito: M5s, pericolose nuove regole europee, vanno sospese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti del Movimento cinque stelle delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato dichiarano: "Abbiamo sempre sostenuto l'impossibilità di ragionare sullo sviluppo dell'Ue in base a schemi e automatismi europei non in grado di produrre effetti anticiclici sull'economia. Per questo, a maggior ragione dopo l'esplosione del Covid - continuano i parlamentari in una nota -, non si poteva che arrivare a decisioni come la sospensione del Patto di stabilità, il superamento di alcune regole di ingaggio della Banca centrale europea (Bce), la sospensione delle norme sugli aiuti di Stato. Ma proprio per lo stesso motivo come M5s riteniamo semplicemente inaccettabili le conseguenze che rischia di produrre l'imminente entrata in vigore delle nuove norme europee sul credito". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Da una parte le disposizioni che portano a classificare come inadempiente un'impresa in arretrato da oltre 90 giorni per importi a partire da 500 euro, che scendono a 100 euro per persone fisiche e piccole imprese; dall'altra il cosiddetto 'calendar provisioning', che impone alle banche di svalutare drasticamente e in tempi troppo rapidi i crediti deteriorati, destinati ad aumentare fisiologicamente dopo le conseguenze economiche della pandemia. Tutto questo, proprio nel momento in cui le imprese ne hanno più bisogno, rischia di restringere senza senso i canali del credito". (segue) (Com)